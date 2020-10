Foden fikset poeng for frustrert Manchester City

West Ham fikk stoppet grusom tapsrekke mot Manchester City.

WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-1:

Manchester City leverte en elendig førsteomgang i lørdagens Premier League-oppgjør borte mot formsterke West Ham, men unggutten Phil Foden (20) berget i det minste poeng for Pep Guardiolas underpresterende topplag.

Med 1-1 i London ligger City fortsatt godt på etterskudd om de vil henge med i toppen av tabellen. Bare åtte poeng er fasiten etter fem kamper.

- De har ikke vært på sitt beste. Det startet jo litt forrige sesong. Etter to fabelaktige sesonger har det vært langt under det man kan forvente. Denne sesongen blir veldig interessant etter en så dårlig start til City å være, sier TV 2s studioekspert Simen Stamsø Møller.

Han mener manager Guardiola har en jobb å gjøre med tanke på få City til å stabilisere prestasjonene på et høyere nivå. Ikke minst med tanke på at spanjolen kanskje gir seg på Etihad Stadium når kontrakten løper ut etter sesongslutt.

Misset



Begge lag fikk store muligheter til å avgjøre i løpet av sluttminuttene i hovedstaden. Men både City-keeper Ederson og Lukasz Fabianski bakerst hos West Ham vant duellene aleine med avslutterne, henholdsvis Pablo Fornals og Raheem Sterling.

At Foden scorer mål for City har vært forbundet med en god statistikk: Nemlig at klubben fortsatt ikke har tapt en kamp når 20-åringen noterer seg for nettkjenning. Den statistikken holdt stand lørdag, men det var neppe til særlig stor trøst for Guardiola og co.

Drøyt 17 minutter var spilt da Michail Antonio sendte West Ham i ledelsen. Den nyinnkjøpte backen Vladimír Coufal fikk ballen ute på høyresiden og slo inn foran mål.

Inne i boksen var Antonio råsterk i duellen med Ruben Dias i ryggen, før han avsluttet på akrobatrisk vis med en slags brassesparkvariant. Et vanvittig mål av West Ham-angriperen.

- Dette er fotballkunst, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås om det minneverdige ledermålet.

Mot trenden



Fire strake trepoengere, og en målforskjell på 17-1 i favør av City, var fasiten fra de to klubbenes tidligere møter på London Stadium. Den statistikken var det forsvinnende lite som tydet på skulle fortsette etter en svak førsteomgang fra Man City.

- Mens de pleier å våre i fyr å flamme på denne arenaen, har de ikke engang fått til å tenne fyrstikker i denne omgangen, kommenterte Bariås da det nærmet seg halvtid.

Guardiola valgte å sende det fremmadstormende talentet Phil Foden på banen fra avspark i kampens andre halvdel.

ANDRE BOLLER: Pep Guardiola og Manchester City har ofte lekt seg med West Ham under den spanske trenerprofilens ledelse. Lørdag skapte Hammers og manager David Moyes (i bakgrunnen) uvant trøbbel for gjestene. Foto: Paul Childs (AP / NTB)

Unggutten brukte ikke lang tid på å markere seg. Seks minutter etter Fodens inhhopp innhopp forserte João Cancelo forbi Coufal ute på Citys høyreside før han fant Foden på løp inne i boksen.

20-åringen tok imot ballen med en god berøring. Spant rundt og skjøt forbi West Ham-burvokter Fabianski med godfoten.

Bytter og stillingskrig



Hammers-manager David Moyes måtte bytte ut målscorer Antonio på grunn av en skade umiddelbart etterpå.

Andriy Yarmolenko erstattet spissen og skjøv en inntil da toneangivende Jarrod Bowen fram i spissrollen. Drøyt midtveis i andreogangen var det Bowens tur til å forlate gresset, mens Sébastien Haller entret banen som ny spiss.

Manchester City virket å koble et stadig større grep om banespillet, og Guardiola spilte ut et ess da Kevin De Bruyne fikk sjansen den siste halve omgangen etter skadeoppholdet sitt.

Belgieren forsøkte seg blant annet med et farlig frispark ti minutter før full tid, men Fabianski var med på notene.

Da verken Fornals eller Sterling heller leverte på tampen ebbet det ut med poengdeling.