Foden tilbake i England-troppen – Greenwood fortsatt ute

Manchester City-spiller Phil Foden er tilbake i England-varmen etter karantenebruddet på Island. Kameraten Mason Greenwood holdes fortsatt utenfor troppen.

Det var under samlingen i september at Foden (20) og Manchester United-spissen Greenwood (19) dummet seg ut. De to landslagsdebutantene fikk besøk av to islandske kvinner på laghotellet i Reykjavik, noe som var et brudd på både på reglementet i landslaget og det islandske pandemi-regelverket.

Duoen ble kastet ut av troppen, og de ble ikke tatt ut til de forrige landskampene i oktober. Men til novembersamlingen er Foden hentet inn av landslagssjef Gareth Southgate.

– Først og fremst ser vi på balansen i troppen når det gjelder posisjoner. Phil har spilt ganske mye fotball for klubben sin i det siste, mens Mason har fått mindre spilletid i United, sa Southgate da han torsdag presenterte troppen.

– De to er ikke et par. De er individuelle spillere med sine egne ferdigheter og talenter, poengterte England-sjefen.

Solskjær-prat

Han sa også at han har snakket med United-manager Ole Gunnar Solskjær om Greenwood, som havnet i utenomsportslig trøbbel to ganger i løpet av noen dager i september. Det siste tilfellet gjaldt en video der han inhalerte lystgass, også kjent som «hippy crack».

– Jeg har hatt en god prat med Ole om utviklingen hans. Jeg føler det er bedre at han holder seg i klubben for øyeblikket og utvikler seg over de neste månedene, sier Southgate.

Han presiserer samtidig at han ser Island-episoden som et tilbakelagt kapittel, og at hotellbesøket ikke har hatt konsekvenser for torsdagens uttak.

– Det som skjedde i september, er ferdig. De var begge tilgjengelig for å bli plukket ut, og begge kommer til å bli veldig gode spillere. Det er det ingen tvil om.

England spiller landskamp hjemme mot Irland torsdag i neste uke. Deretter venter nasjonsligakamper mot Belgia (b) og Island (h).

(©NTB)