Følg Arsenal - Chelsea direkte!

Mikel Arteta tar fatt på sin første hjemmekamp som Arsenal-sjef

Det er duket for et skikkelig London-derby når Arsenal tar i mot Chelsea på Emirates Stadium. Det betyr også at Mikel Arteta får en skikkelig ilddåp i sin første kamp som Arsenal-trener.

Han møtte Frank Lampard flere ganger ute på gressmatta, da begge spilte i Premier League, men dette er første gangen de to tidligere midtbaneelegantene skal trene mot hverandre.

For Arteta er det en liten overraskelse i laguttaket, da Reiss Nelson fortsatt er foretrukket fremfor Nicolas Pépé på kanten for Arsenal. I tillegg fortsetter Bakayo Sako på venstrebacken for Artetas mannskap.

