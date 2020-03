Følg Barcelona - Real Sociedad direkte!

Duket for møte mellom Ødegaard og Messi på den katalanske storstadion.

Martin Ødegaard og Real Sociedad tok seg til den spanske cupfinalen tidligere denne uken etter at Mirandés ble slått på bortebane. Lørdag kveld venter en enda større oppgave når Lionel Messi står på andre banehalvdel.

Dette blir første gangen Ødegaard trer ut på Camp Nou i Barcelona, og kun det andre møtet mellom Messi og Ødegaard, som begge starter oppgjøret i den katalanske hovedstaden.

I desember, da lagene spilte på Anoeta, måtte de dele poengene etter at Mikel Oyarzabal og Alexander Isak scoret for hjemmelaget, mens Antoine Griezmann og Luis Suárez score for Barcelona.

Les også: Braithwaite-overgangen skaper storm i Spania: - Dette er ikke bra!

Svenske Isak starter også for Real Sociedad, mens dansken Martin Braithwaite starter for Barcelona, som gjør at det er et oppgjør med skandinavisk sus over seg.





Oppgjøret kan du følge direkte her: