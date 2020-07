Følg Bodø/Glimt - Kristiansund her

Jens Petter Hauge erstattes av 18-årig stortalent.

BODØ/GLIMT - KRISTIANSUND:

Med storseieren over Aalesund på bortebane i forrige runde tangerte Bodø/Glimt rekorden for antall trepoengere fra sesongstart i eliteserien.

Rosenborgs rekord fra 2003 ble matchet, og med utrolige 21 poeng av like mange mulige, går Glimt får seier nummer åtte hjemme på Aspmyra mot Kristiansund onsdag.

En liten strek i regninga for Kjetil Knutsens storspillende mannskap er at den unge vingprofilen Jens Petter Hauge (20) står over kampen på grunn av sykdom.

Kan savnet av den kreative 20-åringen være nok til å stanse Bodø/Glimts seiersmaskineri?

Inn isteden for ham på venstreflanken i vertenes 4-3-3 kommer før øvrig det to år yngre talentet Sebastian Younekti (18) fra start.

