Følg Borussia Dortmund - Werder Bremen her!

Fortsetter Erling Braut Haaland den vanvittige formen?

Nordmannen har såvidt rukket å legge midtukas Champions League-bragd bak seg før det igjen er avspark i Bundesligaen.

Borussia Dortmund tar turen til Weserstadion, hvor et Werder Bremen-lag i med nedrykksspøkelset hengende over seg venter. Og spørs om stemningen hos hjemmelaget ble noe bedre i det lagoppstillingene dukket opp - og det ble klart at Haaland (selvfølgelig) starter oppgjøret.

I denne saken kan dere følge alt som utspiller seg i oppgjøret!