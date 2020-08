Følg Brann - Mjøndalen direkte her

Branns nye trener har gjort sitt første laguttak, og endrer på mannskapet som slo Molde på bortebane sist.

BRANN - MJØNDALEN (kampen pågår):

Med Kåre Ingebrigtsen på plass til sin første kamp som hovedtrener tar Brann imot en mangeårig marerittmotstander - Mjøndalen - på Brann stadion.

Bergenslaget har ikke vunnet mot bruntrøyene fra Buskerud på mer enn 28 år. Datoen var 7. juli 1992, stedet var det samme som denne søndagen, og målscorerne var ingen ringere enn angrepssluggerne Trevor Morley og Göran Holter.

Det skal sies at Brann og Mjøndalen ikke har spilt ofte i samme divisjon siden den gangen tidlig på 90-tallet.

Men lagene har møttes et par ganger i cupen, samt en ikke helt ukjent dobbeltkamp i 2014, der en plass i Eliteserien 2015 lå i potten. Seks kamper er det blitt uten Brann-seier, og Mjøndalen har vunnet fire av disse.

Sjansen for å endelig vinne igjen nå bør være til stede for Brann, selv om MIF fikk satt en stopper for en sju kamper lang tapsrekke med 1-0 over Haugesund i forrige runde.

Trener Ingebrigtsen gjør to endringer på laget som startet i den sterke borteseieren i Molde forrige uke.

Thomas Grøgaard overtar plassen på venstrebacken fra Ruben Kristiansen, mens Lars Barmen må vike plass for kantspiller Robert Taylor. Det siste betyr at Petter Strand rykker inn fra venstreflanken til en indreløperplass.

Følg Kåre Ingebrigtsens debut med Brann direkte under: