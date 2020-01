Følg Crystal Palace - Arsenal direkte!

Første gangen Palace ligger foran Arsenal når lagene møtes etter jul.

Mikel Arteta forsøker å fortsette den gode formen med sitt Arsenal når det er duket for et rent London-oppgjør på Selhurst Park. Det er uansett litt historie i luften når de to lagene møtes.

Ifølge Opta er nemlig dette den første gangen noensinne at Crystal Palace, som ligger som nummer ni i Premier League, innehar en tabellposisjon foran Arsenal, som er nummer ti, når de to lagene møter hverandre etter jul.

For Arsenal sin del er de uendret i sitt laguttak, og Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang får alle tillit fra start når de to lagene møtes klokken 13:30.

