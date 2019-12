Følg cupfinalen mellom Haugesund og Viking

Et kraftig snøvær over Ullevaal stadion gjorde at det lenge var usikkert om hvordan forholdene ville bli. Nå er gressteppet ryddet for snø, og kampen er i gang.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det var i morgentimene søndag usikkert hvordan forholdene ville bli på Ullevaal stadion etter kraftig snøfall natt til søndag. Banen er ryddet og det er klart for Rogalands-derby mellom Haugesund og Viking i cupfinalen. Følg dramatikken i livesenteret her: