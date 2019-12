Følg Inter - Barcelona direkte!

De spanske seriemesterne har terget på seg Borussia Dortmund ved å utelate flere av de største stjernene til skjebnekampen i Milano.

Barcelona er klare for åttedelsfinalen av Champions League, og vil få følge av enten Inter eller Borussia Dortmund. Katalanerne gjester Inter på Giuseppe Meazza tirsdag kveld.

I kamptroppen har de utelatt både Lionel Messi og stjernekeeper Marc-André ter Stegen, hvilket skal ha satt sinnene i kok i Dortmund, som hevdes å være «forbanna», melder den spanske avisen Sport.

Det er nemlig slik at Borussia Dortmund, som selv møter Slavia Praha, er avhengig av at de selv vinner sin kamp, mens Inter ikke vinner sin kamp mot Barcelona for at det tyske storlaget skal gå videre i Champions League.

Ernesto Valverde velger å overraske stort i sitt laguttak til kampen, der spillere som Carles Pérez, Moussa Wagué og Jean-Clair Todibo alle starter mot Antonio Contes stjernegalleri.

