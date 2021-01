Følg Island - Norge direkte

Norge trenger hjelp for å ta seg videre til kvartfinalen i VM.

ISLAND - NORGE:

Norges videre VM-skjebne avgjøres først i kampen mellom Frankrike og Portugal klokken 20.00 søndag kveld.

Norge kan nemlig gå videre også med med tap mot Island klokken 18.00.

Dersom Frankrike slår Portugal, rangeres Berges menn uansett foran portugiserne på innbyrdes oppgjør.

Det har også blitt spekulert i at det kan lønne seg for Norge å spille uavgjort mot Island, i stedet for å vinne. Ved uavgjort må nemlig Frankrike også klare minst uavgjort mot Portugal for å vinne gruppa og på den måten samtidig hjelpe Norge til kvartfinale.

