Følg ligacupoppgjøret mellom Aston Villa og Liverpool her

Ørjan Nyland starter for Villa, som møter et rekordungt Liverpool-lag.

For mens Jürgen Klopp og resten av førstelaget til Liverpool er i Qatar for å spille VM for klubblag, er det U23-trener Neil Critchley som har ansvaret for kampen mot Aston Villa i ligacupen.

Mens Ørjan Nyland får sjansen fra start for vertene, er det en gyllen mulighet for Liverpools akademispillere å vise seg fram på førstelaget.

Gjennomsnittsalderen på Liverpool-laget som starter kampen er på smått utrolige 19 år, seks måneder og tre dager, ifølge den engelske journalisten David Lynch.

