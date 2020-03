Følg Liverpool - Bournemouth direkte!

Tre av Jürgen Klopps største stjerner må stå over oppgjøret mot Joshua Kings lag.

Liverpool skal forsøke å slå tilbake i Premier League etter at sesongens første tap i ligaspillet kom forrige helg mot Watford. For Jürgen Klopp blir det uansett en stor utfordring uten flere av de beste spillerne.

Stjernekeeper Alisson er ute med skade, og går også glipp av kampen mot Atlético Madrid i Champions League. Til oppgjøret mot Bournemouth mangler også venstreback Andy Robertson, mens kaptein Jordan Henderson også er ute.

Ifølge Klopp er uansett ikke kampen mot Atleti i fare:

For Norge og Bournemouth er det også grunn til bekymring, for Bournemouth opplyser på sin Twitter-konto at Joshua King er ute med en skade i hamstringen. Dette kommer litt under tre uker før Nations League-kampen mot Serbia.

