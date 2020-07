Følg Liverpool - Chelsea her!

Jürgen Klopp sparer ikke på kruttet før hjemmeavslutningen og utdelingen av ligatrofeet på Anfield.

Tyskeren har ikke benyttet de siste kampene til å rullere særlig på laget, og gjør det heller ikke mot Chelsea onsdag.

Både Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané starter på topp for Merseyside-klubben som for første gang på 30 år får oppleve et ligagull denne sesongen.

En skadet Jordan Henderson vil løfte trofeet på en oppsatt scene på The Kop etter kampslutt.

