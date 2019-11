Følg Liverpool - Napoli direkte

Liverpools spisstrio starter på topp, men det er en liten overraskelse som har sneket seg inn i Jürgen Klopps startoppsilling.

Liverpool tar i mot Napoli på Anfield i den femte gruppespillskampen av denne sesongen Champions League. Det er de regjerende Champions League-mesterne som topper gruppe E.

Det gjør de foran Napoli, som vant oppgjøret på San Paolo tidligere i gruppespillet. De står med ett poeng mindre enn Liverpool, med to kamper igjen av den innledende runden.

Seier for hverken eller av lagene vil garantere avansement. Derfor er det kanskje noen som stusser over at Trent Alexander-Arnold, Liverpools offensive høyreback, starter på benken. I hans plass finner vi Joe Gómez.

Les også: Solskjær kaster flere unggutter til ulvene mot Astana

Oppgjøret kan du følge i vårt livestudio: