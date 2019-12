Følg Liverpool - Wolverhampton direkte!

Jürgen Klopps gutter spiller med et spesielt emblem på sine drakter mot Wolves.

Liverpool spiller sine første hjemmekamp etter at de ble kronet verdensmestre i FIFAs klubb-VM tidligere i desember. Der ble Roberto Firmino den store helten i finalen mot brasilianske Flamengo.

Det gjør at Liverpool har fått dispensasjon til å spille med et helt spesielt emblem i én kamp: emblemet som uthever at de er regjerende verdensmester for klubblag. Vanligvis får man ikke lov til å endre på draktene sine i løpet av en sesong i Premier League, men FA har tidligere bekreftet at Liverpool får dispensasjon.

Dermed er det duket for et helt spesielt draktsett når Liverpool forsøker å øke sin ledelse i Premier League når Wolves kommer på besøk søndag kveld.

