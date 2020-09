Følg Martin Ødegaard og Real Madrid borte mot Real Betis

Zinedine Zidane fortsetter med den norske profilen i startelleveren.

REAL BETIS - REAL MADRID 2-1 (kampen pågår):

Tidligere i uka ble det meldt om at Martin Ødegaard hadde testet positivt for koronaviruset, men seinere viste det seg at drammenseren var frisk og rask og kunne fortsette treningen som normalt.

Lørdag kveld kom en ny gledelig beskjed: Midtbaneeleganten startert igjen for Real Madrid borte mot Real Betis.

Og bortelaget tok føringen i kampen tidlig etter fartsfylte åpningsmiutter i Sevilla.

Karim Benzema hadde allerede fått et mål annullert for offside, mens Real Betis hadde fått en gigantsjanse stanset etter en feberredning fra Thibaut Courtois.

Etter 14 minutters spill sendte Federico Valverde de svartkledde gjestene foran med en tellende scoring, assistert av Benzema.

