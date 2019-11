Følg Real Madrid - Paris Saint-Germain direkte

Den franske storlaget gjester Santiago Bernabeu i den femte gruppespillskampen i Champions League.

Den brasilianske superstjernen Neymar må finne seg i å starte på benken når Paris Saint-Germain gjester Real Madrid på Santiago Bernabéu onsdag kveld.

27-åringen har slitt med en skade i hamstringen denne sesongen, og har til gode å spille i Champions League. Han fikk 65 minutter i ligaoppgjøret mot Lille forrige helg. Kylian Mbappé starter oppgjør for Madrid.

For Real Madrids del var det også sjokkpreget tilstand over at Isco får kun sin tredje start i sesongen for Zinedine Zidanes mannskap.

Det er PSG som leder gruppe A etter fire spilte kamper i Champions Leagues gruppespill. De slo Real Madrid 3-0 hjemme på Parc des Princes i den første gruppespillskampen.

Les mer: Norske André er venn med Real Madrid-profil: - Han kom løpende mot meg og ropte navnet mitt

Oppgjøret følger du i vårt livesenter: