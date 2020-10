Følg storkampen Everton - Liverpool her

Premier Leagues tittelforsvarer fikk en drømmestart på toppoppgjøret i Merseyside.

EVERTON - LIVERPOOL 1-1 (kampen pågår)

Ligaleder Everton kom til kampstart med full pott etter fire runder, men byrival og regjerende Premier League-mester Liverpool brukte ikke lange tida på rivalen lørdag ettermiddag.

Enda et hett lokalderby begynte forrykende på Goodison Park. Etter bare to minutters spill fant Andy Robertson lagkompis Sadio Mané etter et flott angrep. Senegaleseren banket sikkert inn ledermålet fra kort hold.

Men Michael Keane utlignet for vertene etter knappe 20 minutter på et godt hjørnespark fra James Rodríguez.

Carlo Ancelotti har virkelig fått sving på sakene med Everton i høst, og blåtrøyene var et av bare to lag som ikke har avgitt poeng så langt i Premier League.

Med førsteplass og tolv poeng på fire kamper var det noe overraskende tittelforsvarer Liverpool som lå på etterskudd før de to gamle erkerivalene møttes til dyst.

Jürgen Klopps menn gikk på et braktap borte mot Aston Villa i den siste runden før oppholdet med landskamper.

Nå gjelder det å slå tilbake kjappest mulig for Liverpool og jekke ned den storspillende naboklubben, som har lagt seg helt i teten på tabellen, en plass de helrøde mener bør fortsette å tilhøre dem.