Følg Tranmere - Manchester United United direkte!

Ole Gunnar Solskjærs mannskap reiser til Merseyside i håp om avansement i den engelske cupen.

Manchester United har tatt turen til Tranmere for FA-cupens fjerde runde. Hjemmelaget sjokkerte i forrige runde da de sendte Premier League-laget Watford ut av turneringen med 2-1.

Det er uansett ikke nivået på League One-laget Tranmere som vekker mest oppsikt i forkant av oppgjøret. Det er heller baneforholdene som venter United når de tar turen til Merseyside.

Bilder av gressteppet på Prenton Park har sirkulert over nettet i forkant av oppgjøret, og viser at regnet, tilsynelatende, gjør at det kan bli et vrient oppgjør for Solskjærs gutter.

Det har fått flere til å reagere på sosiale medier:

