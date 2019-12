Følg Watford - Manchester United direkte!

Paul Pogba er tilbake for Manchester United - men får kun plass på benken til Solskjær.

Det ligger an til å bli en dramatisk oppladning til oppgjøret mellom Manchester United og Watford på Vicarage Road, skal vi tro flere av journalistene som er ankommet arenaen.

Vanligvis er lagene på plass lenge før kampstart, men med drøye timen igjen før oppgjøret har ikke Manchester United ankommet stadion. Det rapporterer Simon Peach i PA, og Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

Luckhurst skriver videre at det er vanlig prosedyre at laglistene leveres inn 75 minutter før kampstart. Dermed ligger det an til å bli en dramatisk oppladning til et viktig oppgjør for Solskjærs lag.





OPPDATERING:

Manchester United ankom til slutt bortearenaen, med en drøy time før kampstart på Vicarage Road:





LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Følg oppgjøret direkte fra klokken 15:00 her: