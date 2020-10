Følg West Ham - Manchester City her

Kunstmål av West Ham-spiss ga bortelaget en vrien start.

WEST HAM - MANCHESTER CITY 1-0 (kampen pågår):

West Ham har vist oppløftende takter i flere kamper på rappen og møter lørdag en Manchester City-oppstilling som er av det uvanlige slaget.

City-manager Pep Guardiola sender nemlig det samme laget på banen fra avspark for andre kamp på rad.

Det har, bemerkelsesverdig nok, ikke skjedd siden på hele tre år, ifølge statistikken til Opta.

Det var vertene startet best i London.

Ledelsen var et faktum etter litt over 17 minutters spill da Michail Antonio sørget for 1-0 med et vanvittig brassespark.

Resten av førsteomgangen forløp uten at Manchester City greide å skape nevneverdig foran hjemmelagets mål.

Følg kampen direkte i vinduet under: