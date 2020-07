Følg Wolves - Everton her

Gjør endringer etter to strake tap i viktige kamper.

WOLVERHAMPTON - EVERTON 0-0 (kampen pågår):

Wolves fortsetter den meget tette kampen om plassene som kvalifiserer til europacupspill søndag. Motstander hjemme på Molineux er Everton.

I skrivende stund ser det ut til at Wolverhampton, inntil videre, må konsentrere seg om et rotterace om sjetteplassen på tabellen. Der ligger Sheffield United nå etter løragens sterke 3-0-seier over Chelsea.

Med i den tette posisjonskampen er også Arsenal, Tottenham og Burnley, mens de to siste plasseringene på topp fire ser ut til å stå mellom Chelsea, Leicester og Manchester United.

Wolves-manager Nuno Espírito Santo går offensivt til verks fra start, men vraker både Diogo Jota og Adama Traoré etter tapet for tabellnabo Sheffield United i midtuka. Han sender mannskapet sitt ut i en 3-4-3-formasjon, der spydspiss Raúl Jiménez er midtpunktet i angrepstrioen mellom trenerens landsmenn Pedro Neto og Daniel Podence.

Hos Everton er dødballspesialist Yerry Mina inne i midtforsvaret som erstatter for skadde Mason Holgate. Theo Walcott er også tilbake på høyrekanten etter skade, og spiller for første gang siden ligaen startet opp igjen.

Carlo Ancelottis menn har trolig en plass blant de ti beste på tabellen som det ypperste de kan håpe på etter noe som har vært en skuffende sesong.

Følg Wolves-Everton direkte under: