Følg Wolves - Manchester City direkte!

Argentineren starter på topp for Pep Guardiola borte mot Wolves.

Manchester City har kniven på strupen i gullkampen i Premier League, etter at Liverpool smadret Leicester 4-0 på King Power Stadium torsdag kveld. Det betyr at City må vinne for å holde tritt med City.

På andre banehalvdel står Wolves, som slo City 2-0 på Etihad Stadium tidligere denne sesongen. Den gangen scoret Adam Traoré begge målene for Nuno Espiritos Santos mannskap.

Han starter oppgjøret på Molineux fredag kveld, og det samme gjør også Sergio Agüero. Argentineren har vært ute med skade i en periode, og gjør sitt comeback for City på et tidspunkt der de virkelig trenger han mer enn noen gang.

