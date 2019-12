Følg «El Clásico» mellom Barcelona og Real Madrid

Et av verdens heteste fotballoppgjør blir endelig spilt etter å ha vært utsatt lenge på grunn av uroligheter.

Kampen skulle i utgangspunktet spilles tidligere i høst, men ble utsatt på grunn av uroligheter i Katalonia-området. Nå er utgangspunktet at begge lag har 36 poeng på toppen av tabellen, og alt ligger dermed til rette for et fyrverkeri av en kamp, når superstjernene møtes i Barcelona onsdag kveld.

Du kan følge kampen i vårt livesenter her: