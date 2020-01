Jürgen Klopp gjør kun én endring på laget.

Liverpool er ute etter å opprettholde den forholdsvis store luken ned til Leicester og Manchester City i Premier League.

Naby Keïta kommer inn for Adam Lallana fra start mot Sheffield United, noe som betyr at både Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané starter på topp for Merseyside-laget.