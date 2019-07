Følger Minnesota Wild tett. Lar seg begeistre av Mats Zuccarello: - Jeg har ikke opplevd lignende på 15 år

Norges største hockeyprofil signerte en historisk avtale onsdag. Nå forteller han om sommerens vanskelige valg.

HOTEL CONTINENTAL (Nettavisen): Mandag ble det kjent at ishockeyprofilen Mats Zuccarello Aasen hadde signert for NHL-klubben Minnesota Wild.

31-åringen har skrevet under på en avtale over fem år og den skal være verdt rundt 256 millioner norske kroner. Ifølge Zuccarellos management er det den største norske idrettskontrakten noensinne. Onsdag ble kontrakten undertegnet i Oslo.

Femårsavtale



I intervju med Nettavisen legger ikke Zuccarello skjul på at lengden på kontrakten var helt avgjørende for at valget til slutt falt på nettopp Minnesota Wild. I en alder av 31 år går nordmannen nå inn i sine siste «gode år» som hockeyspiller.

- Ja, lengden på kontrakten var en nøkkel. Det handler om sikkerhet i arbeidet. Karrieren til en hockeyspiller er ikke lang, så sikkerhet er viktig. Du vet aldri hva som kan skje, du kan bli skadet i første kamp for et nytt lag, sier han til Nettavisen.

- Det er også viktig å være lenge i et lag. Det er det jeg liker. Det å være komfortabel, skape relasjoner rundt meg og føle meg hjemme. Det er da du spiller best.

SIGNERTE: Mats Zuccarello lot penn møte papir og signerte avtalen med Minnesota. Foto: (NTB scanpix)

Zuccarello har vært i tenkeboksen en god stund og avslører at det har vært mange tilbud å tygge på. Etter at valget ble tatt, og offentliggjort, har reaksjonene vært utelukkende positive. 31-åringen er også selv meget komfortabel med valget.

- Det har bare vært positive reaksjoner fra familie og venner. De er veldig stolt av meg og glade på mine vegne. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier «Zucca».

Aldri opplevd lignende



Blant de som følger Minnesota Wild tett, er det også stor optimisme. Journalisten Michael Russo i The Athletic Minnesota fikk nærmest bakoversveis av den norske stjernen.

Han skrev følgende om Zuccarello på Twitter nylig:

«Zucca er så karismatisk. Han leverte den mest veltalende introduksjonen jeg har opplevd i løpet av de 15 årene jeg har dekket Minnesota Wild».

Oslogutten synes det er hyggelig med slike tilbakemeldinger.

-Det setter jeg veldig pris på. Det er dritålreit, sier nordmannen.

- Da har jeg klart å lure ham (Russo), i hvert fall, fortsetter han med et lurt smil.

Under tiden som såkalt «free agent», etter at det ble klart at han forlater New York Rangers etter åtte år der, og en kort periode innom Dallas Stars, har det altså tikket inn en rekke gode tilbud.

«Zucca» forteller at det har vært bra for selvtilliten.

- Ja, du føler deg som verdens beste hockeyspiller, men det er bare ålreit. Det er imidlertid ikke en situasjon jeg har lyst til å være i så ofte, for å være ærlig.

- Det er litt pest eller kolera, holdt jeg på å si. Du står der og må ta et valg. Jeg måtte bare kjenne på magefølelsen og tenke på hvem jeg følte ville ha meg mest.

- De var veldig på



Han sier at Minnesota Wild ga klart uttrykk for at de vil satse på ham.

- De var veldig på. Når klubber ringer deg, får du ofte inntrykk av at de gjør det, bare for å gjøre det. At de egentlig har følere ute etter andre spillere, og at du egentlig bare er en back up-plan for dem. Med Minnesota følte jeg meg som et klart førstevalg.

- Det var «boom», «smack», de ville ha meg. Det var veldig utslagsgivende, sier han.

Da tilbudet ble konkret, hadde 31-åringen allerede skaffet seg full oversikt over hva han kunne vente seg i sin nye klubb. Som selvuttalt «hockey-nerd» gjorde Zuccarello raskt en analyse av Minnesota Wild og den roosteren (troppen) klubben har.

IMPONERTE I DALLAS: Mats Zuccarello hadde ne god periode i Dallas, men endte til slutt opp med å gå til en annen klubb. Foto: Jeff Roberson (AP / NTB scanpix)

- Det jeg så, var at her er det faen meg et ganske solid lag. Noen begynner å bli litt eldre, men et godt lag er avhengig av både en eldre garde og en yngre garde. Et lag må ha litt av alt. Det er sjelden du vinner noe med bare unge spillere, sier han.

- Jeg likte miksen i Minnesota. Jeg håper å bidra til at de kan ta et skritt videre og komme til et sluttspill. Så tar vi det derfra, sier hockeyprofilen.

Ikke i sluttspill



Han trekker fram både keeper og backer som lagdeler som han har latt seg imponere av. Det at Minnesota Wild ikke gikk til sluttspillet sist sesong, blåser «Zucca» i.

- Det har ingenting å si. Det kan skje de beste. Det er bare positivt for meg å komme inn der nå. Vi har alt å vinne. Kommer vi til sluttspillet, er det positivt og fantastisk.

Før Nettavisen fikk noen minutter alene med Zuccarello, snakket han til en samlet pressekorps. Der kom det selvsagt spørsmål om gigantavtalen han signerte.

31-åringen sier han ikke er spesielt opptatt av pengene, men vet jo, som alle andre, at det økonomiske selvsagt har noe å si og at det vil bli lagt merke til.

Han utdyper temaet overfor Nettavisen.

- Jeg tenkte jo på at jeg skulle få en best mulig kontrakt. Men det betyr ikke mest. Det er som nevnt lengde og sikkerhet. Jeg vil være i et kult lag med mye interesse for hockey. Det skal være gøy å dra i hallen hver dag. Alt skal være gøy, sier han.

POPULÆR I RANGERS: Mats Zuccarello har spilt flere sesonger i New York og er en meget populær mann der. Nå skal han ut på nye eventyr. Foto: Mary Altaffer (AP / NTB scanpix)

- Jeg føler jo at jeg har jobbet meg opp til å skulle få en god kontrakt nå, det er ikke til å stikke under en stol, det skjønner nok alle. Så handlet det om å vurdere de tilbudene som kom og ta et valg, forteller nordmannen.

Rådgiver som passer på



Han har selvsagt folk som passer på at pengene ikke forsvinner med det første.

Nettstedet Capfriendly.com hevder at Zuccarello har tjent rundt 24 millioner dollar så langt i NHL-karrieren. Med den nye avtalen, vil han trolig passere en total på over 50 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 430 millioner norske kroner.

- Ja, jeg har en økonomisk rådgiver som er litt konservativ. Han passer på. Det er andre folk som styrer dette og jeg prøver å være fornuftig. Jeg bruker penger på det jeg føler for, men ikke overdådig, men litt penger på å ha det gøy, sier han.

Han er videre klar på at det er lagt opp et løp, økonomisk, som skal gjøre at han i stor grad er sikret etter han hockeykølla legges på hylla for godt.

Nå blir det noen flere dager hjemme i Norge og kanskje en ferie, før Zuccarello returnerer til USA og tar fatt på en ny epoke i en allerede stor NHL-karriere.

- Jeg vet ikke helt når jeg drar tilbake. Jeg skal roe ned litt, trene og slappe av. Det blir nok en ferie etter hvert. Jeg skal lade om, og så drar jeg nok til USA i august.

Sommerfri betyr imidlertid ikke treningsfri for 31-åringen.

- Jeg trener faktisk ganske hardt. Så må jeg prøve å restituere og ta litt ferie, også. Kroppen må få litt av det, men jeg trener ganske hardt, altså, avslutter han.