Football Leaks-hacker vil samarbeide med portugisiske myndigheter

Rui Pinto står bak datalekkasjen Football Leaks og venter for tiden på rettssaken sin i Portugal. Nå er klar for å samarbeide med portugisiske myndigheter.

Det fremkommer av et dokument som nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til.

Pinto er mannen bak Football Leaks som fikk tak i millioner av dokumenterer som antydet korrupsjon og økonomisk juks i europeisk fotball. Football Leaks har deriblant resultert i at Manchester City er utestengt fra europacupene i to år for brudd på reglene om økonomisk fair play.

Portugiseren er tiltalt på 90 punkter, som deriblant omhandler datasabotasje og urettmessig tilgang på dokumenter. Opprinnelig var det 147 tiltalepunkter.

Pinto ble utlevert fra Ungarn i mars 2019 og satt i varetekt fram til onsdag. Da ble han overført til husarrest uten internettilgang som følge av økt samarbeidsvilje. Retten fremhevet også at Pinto vil få vanskeligheter med å flykte siden grensene er stengt på grunn av koronapandemien.

31-åringen hevder også at det var han som framskaffet dokumentene som ble utgangspunktet for korrupsjonsanklagene mot Isabel dos Santos, som er datteren til Angolas tidligere president José Eduardo dos Santos.

