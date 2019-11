Football Manager 2020: 12 lag du bør sjekke ut

Så mange lag, så mange valg.. Football Manager 2020 er lansert, og det er tid for å velge hvilken klubb du skal lede til storhet. Her har vi samlet noen lag som kan vise seg å være spennende alternativer.

Denne artikkelen er fra FourFourTwo. Les her om Nettavisens nye rettigheter her.

Hvis du er som oss, har du nok allerede lagt planer og skisser for din første managerjobb i Football Manager 2020. Taktikk-planer og svindyre overganger kommer imidlertid senere - først må du velge hvor du skal starte.

Med bokstavelig talt hundrevis av klubber å velge mellom, kan det være vanskelig å velge hvilken klubb du skal starte med når du er klar for å spille. Derfor har vi samlet noen alternativer for deg.

Fra falne giganter til klubber spekket med unge talenter - her er 12 lag som vi ikke kan vente til å prøve på Football Manager 2020.

Bolton

Boltons utenomsportslige rot er stusselig lesestoff, men i den virtuelle verden kan alt løses.

Argumentene mot Bolton-jobben er mange: Du kommer til å starte spillet med 12 minuspoeng i League One, og du kommer heller ikke til å ha mye penger å rutte med (hvis du i det hele tatt får noe). Troppen er heller ikke noe lyspunkt, bestående av gratis-spillere og akademi-spillere.

Les også Football Manager 2020: 15 av de beste spillerne du kan hente gratis

Men! Hvis du er en FM-veteran så har du nok vært borti verre ting før. Du har vært opplevd Vanarama North, og det gikk jo fint. Will Buckley kunne like gjerne vært Cristiano Ronaldo når det er du som styrer skuta.

Selv om det å få «The Trotters» tilbake til Premier League virker umulig i den virkelige verden, utgjør det den kanskje mest utfordrende oppgaven i Football Manager 2020.

Ajax

Ajax kom fryktelig nær en Champions League-finale i fjor. Kan du ta dem lenger i 2020? Fotballromantikeren i deg har sikkert tanker om Johann Cruyff og «total football», men i første omgang er oppgaven klar: Du må erstatte Matthijs de Ligt og Frenkie de Jong.

Når det er ordnet, må du stoppe rivalene Feyenoord fra å ta et grep om Eredivisie, samtidig som at du skal lede den nederlandske storklubben til europeiske troféer.

Genk

Å pakke sakene for å sette kursen for en ikke fullt så glamorøs liga er ikke alltid et enkelt valg, men Genk er faktisk for fristende til å si nei.

Med en utrolig kjerne av unge supertalenter, har de regjerende belgiske mesterne to hovedmål i 2019/20: Forsvare seriegullet for første gang i klubbens historie, samt å etablere som en klubb å regne med ute i Europa - etter flere år med feiling.

Les også Dette er overgangene som aldri ble noe av

Det at Genk (i skrivende stund) har til gode å vinne en gruppespillskamp i Champions League er en ganske bisarr greie, men med spillere som Sander Berge og Edon Zhegrova i troppen, samt en rekke andre unge spillere ligger alt til rette for at laget skal utvikle seg under din ledelse.

Brescia

Brescia har slitt i en årrekke, og har ikke klart å havne på øvre halvdel av Serie A-tabellen siden 2003, med en yoyo-tilværelse mellom Serie A og B de siste årene. Nå er de tilbake, og de har Mario Balotelli på laget. Ja, den Mario Balotelli.

Den eksplosive angriperens tilbakekomst til Italia har naturlig nok stjålet overskriftene, samtidig som at Brescia-troppen innehar det 19 år gamle midtbanetalentet Sandro Tonali. Tonali har blitt sammenlignet med Andrea Pirlo takket være hans midtbanemagi. Han kommer trolig til å bli en av de mest ettertraktede spillerne på Football Manager. Om du klarer å holde på han, kan Brescia vise seg å bli et spennende, men utfordrende valg.

Sporting

Lyst på en skikkelig tur utenlands denne sesongen? Da finnes det langt verre alternativer enn Sporting. Ikke bare har den portugisiske klubben slitt med å bryte Benfica og Portos dominans (de har ikke funnet et seriemesterskap siden 2002), men du må også finne en erstatter for måltalismanen Bas Dost, som forlot klubben i sommer.

Les også Ti Premier League-overgangssummer som i dag virker vanvittige

Heldigvis har Sporting talentfulle spillere som Bruno Fernandes, Wendel og Jovane Cabral, noe som vil gjøre Sporting til et kjærkomment sted å starte sin FM-karriere.

Maidstone United

Det finnes vel knapt noe bedre enn å se laget ditt stige oppover divisjonene i Football Manager. Å skulle løfte Maidstone United tilbake til Football League, etter at den opprinnelige klubben takket for seg i 1992, vil smake ekstra godt.

Etter å ha sett ut til å være på vei oppover etter tre opprykk på tre sesonger, har utviklingen stoppet. I fjor endte de helt sist i National League, og nå handler det om å bygge opp laget igjen. Er du klar for oppgaven?

Monaco

Mye kan endre i løpet av et par sesonger - bare spør Monaco-fans. Med Kylian Mbappé og kompani tok de Europa med storm, men de store navnene ble selvfølgelig solgt. Erstatterne nådde ikke det samme nivået, og de har slitt med å finne tilbake til sin gamle form.

Les også Ole Gunnar Solskjær er mye tøffere enn folk tror - og han kan fortsatt vise seg å være riktig mann for Manchester United

Nå sliter Monaco på nedre halvdel av Ligue 1, men har som mål å igjen kunne gi PSG kamp, samt å vende tilbake til Europa-spill.

Manchester United

Du trenger ikke lese mange aviser før du skjønner at ikke alt er som det skal være på Old Trafford. Problemene i tiden etter sir Alex Ferguson er nå den tøffe virkeligheten for Manchester United. Kanskje er det din tur til å ta over styringen.

Akademi-spillere som Mason Greenwood og Tahith Chong kan utvikles til superstjerner, og kanskje kan du hente hjem en tittel til klubben? Og kanskje kan du også klare å hamle opp med en viss klubb fra Merseyside?

Chivas (Guadalajara)

Det er alltid morsomt å spille Football Manager når man setter seg noen ekstra regler. Ikke signere noen over 24? Enkelt. Prøve en «Moneyball»-variant? Det har vært gjort før. Athletic Bilbao har sine egne restriksjoner, der du kun får signere baskere. Chivas er om mulig enda mer tricky. Her får du kun bruke mexikanske spillere.

Les også Hva har Leicester gjort riktig denne sesongen?

Dominans i hjemlig serie er ikke garantert med utfordrere som Club America og Monterrey som puster deg i nakken. Samtidig er mer internasjonale konkurranser som CONCACAF Champions League og klubb-VM ekstra vanskelige med begrensningene i klubben.

Hamburger SV

Hamburg er ikke helt de falne gigantene, men det er et lag som likevel er verdt å sjekke ut utelukkende på grunn av én utrolig statistikk. 2018/19-sesongen var første gang den da hundre år gamle klubben spilte utenfor den øverste divisjonen i Tyskland.

Håpet om opprykk lykkes ikke, og nå er det din tur til å føre Hamburg tilbake til øverste nivå. Laget har fortsatt den gode duoen Josha Vagnoman og Rick van Drongelen i stallen, og kan vise seg å være en av de morsomste klubbene å prøve på FM20.

Rodez

Rodez har kanskje sendt deg til Wikipedia på jakt etter informasjon - og det med god grunn. De har rykket opp til fransk Ligue 2 for første gang på et kvart århundre, og har aldri tidligere nådd lenger enn nettopp det.

Det er med andre ord en skreddersydd utfordring for drevne FM-spillere. Men vent, det er mer: Byen Rodez huser kun 25.000 innbyggere, og arenaen tar kun 6000 tilskuere. Hvor langt kan du nå med denne miniputten?

Cardiff Metropolitan University

Cardiff Met skapte overskrifter tidligere i år med en eventyrhistorie i Europa League, der de nådde den andre kvalifiseringsrunden til tross for at de har en tropp utelukkende bestående av universitetsstudenter.

Å ta fatt på en slik oppgave i håp om å komme et steg lenger er utfordrende nok, men i tillegg må du forholde deg til at klubben også kun har amatørstatus. Hvis du klarer å få orden på pengeproblemene, hvordan spillerne forsvinner inn og ut døra hele tiden, og samtidig vinne walisisk Premier League og vise deg fram ute i Europa - ja, da kan du si at du har rundet Football manager.

© Future Publishing Limited 2019