Football-rankings: Bare 30 prosent sjanse for norsk EM-deltakelse

La Liga-stjernen Martin Ødegaard og hans lagkamerater står overfor en stor utfordring i lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Spania. Nettstedet football-rankings har konkludert med at det bare er 10 prosent sjanse for at Norge sikrer topp to-plasseringer i gruppa og 30 prosent sjanse for at laget ender i EM til sist. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)