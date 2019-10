Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass

Nettstedet football-rankings har regnet på de ulike nasjonenes sjanse til å bli EM-klare i fotball, og Norges sjanser er redusert etter oktoberkampene.

Muligheten til å bli EM-klar allerede i høst vurderes ikke overraskende som nesten borte etter at det ble uavgjort både mot Spania og Romania. Før de kampene ble den sjansen regnet til vel 10 prosent. Nå er den på 0,29 prosent.

Det er fordi ett av mange resultater som må oppfylles for at Norge kan bli gruppetoer er at Sverige taper hjemme for Færøyene. Det er nesten utenkelig.

Norges mulighet til å bryte 20 års sluttspilltørke er nasjonsligaomspillet i mars. Der er det nå nesten sikkert at Lars Lagerbäcks lag møter Serbia hjemme i semifinale, men football-rankings har gjennom sin sannsynlighetsberegning liten tro på at det blir norsk jubel.

Norge levnes bare 35,8 prosent sjanse til å vinne semifinalen og 24,0 prosent sjanse til å vinne både semifinale og finale og dermed bli EM-klar.

Undervurdert?

Serbia er et sterkere lag enn EM-kvalifiseringsresultatene tyder på, men likevel er det litt rart at Norge ikke tilkjennes større mulighet til å vinne all den tid kampen skal spilles på Ullevaal stadion. Der er Norge ubeseiret under Lagerbäcks ledelse, i 13 kamper totalt (8 seirer, 5 uavgjorte). Når nasjonsligasemifinalen spilles vil Norge etter alt å dømme ha en rekke på 15 hjemmekamper uten tap (inkludert Per-Mathias Høgmos siste hjemmekamp i 2016 og novemberkampen mot Færøyene).

Serbia tilkjennes av football-rankings.com 62,3 prosent sjanse til å ta seg videre fra omspillssemifinalen og 45,9 prosent sjanse til å bli EM-klar.

Kanskje spiller Norges svake statistikk i mars måned inn. Forrige gang Norge vant en viktig kamp i mars var i 1999. Fire uavgjorte og sju tap er fasit siden da.

Sist i Norden

Norge er det nordiske lag som innrømmes minst mulighet til å få være med i sluttspillet. Slik er utsiktene: Finland 99,4 prosent, Sverige 94,3 prosent, Danmark 89,2 prosent, Island 24,5 prosent, Norge 24,3 prosent.

Trøsten er at 17 europeiske lag, deriblant Hellas (europamester for 15 år siden) har 0 prosent sjanse til å få være med på fotballfesten neste sommer. Da høres ikke 24,3 så ille ut i forhold.

(©NTB)