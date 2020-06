Før Champions League-finalen gikk Ronaldo bort til Hargreaves. Så ga han en uventet beskjed

Uniteds portugisiske superstjerne hadde gjort det til en vanesak å hamre ballen i mål på frispark.

Mellom 2007 og 2009 er det mange som vil argumentere at det ikke fantes bedre fotballspiller i verden enn Cristiano Ronaldo. Det var nemlig i Manchester United at portugiseren fikk sin virkelige start på det som har vært en drømmekarriere.

Mellom disse årene ledet Ronaldo United til tre strake Premier League-titler, og vant din første Ballon d'Or i 2008.

Den tittelen kom kort tid etter at Ronaldo og United hadde vunnet Champions League-tittelen etter en høydramatisk finale mot Chelsea. Der hadde Ronaldo både scoret og bommet på straffespark.

Les også: Torsdagens Premier League-rykter

- Han er jo Cristiano Ronaldo!

En som hadde scoret på straffespark var Owen Hargreaves, som ble hentet inn før 2007/2008-sesongen der United vant både Premier League og Champions League.

Den tidligere Bayern München-spilleren hadde blant annet vist seg som en habil frisparkskytter, men flere ganger den sesongen hadde Ronaldo regelrett blåst ballen i mål på direkte frispark:

- Vi pleide å trene på frispark hele tiden, og han visste jeg kunne ta dem. Det elsket jeg ved ham. Jeg husker vi hadde spilt, og jeg scorer et par. Så vi trente på dem før Champions League-finalen mot Chelsea, forteller Hargreaves i et intervju med beINSPORTS, som er gjengitt av The Mirror.

KJENT POSITUR: Slik så det gjerne ut før Cristiano Ronaldo tok frispark i United. Foto: Jon Super (AP)

- Jeg banket ni av ti i krysset, det var Edwin van der Sar som stod i mål. Han kom bort og sa «Owen, om vi får frispark i finalen, så må du ta det». Jeg svarte «jeg kan ikke ta før Cristiano, han er jo Cristiano Ronaldo», forklarte Hargreaves.

Dette var samme sesongen som Ronaldo blant annet gjorde seg bemerket for et frispark mot Portsmouth, som fortsatt nevnes som et av de aller beste i Premier Leagues historie.

I tillegg hadde Ronaldo, før finalen, notert seg for 40 scoringer på 47 kamper totalt for Manchester United, og var egenhendig den som tidvis bar laget på sine skuldre.

Derfor var det overraskende at portugiseren ruslet over til Hargreaves før finalen på Luzhniki Stadion i Moskva, og leverte en uventet beskjed:

- Vi kommer ut av garderoben, vi varmer opp, ingen er rundt oss og Cristiano kommer bort til meg og sier: «Owen, om vi får et frispark i dag, så skal du ta det. Jeg har sett deg trene», forteller Hargreaves.

- Og slik var han. Alle tror at alt han tenker på er ham selv, og at han er en stor egoistisk. Men dersom du er god på noe, så er han den første til å se det.

Les også: Luke Shaw avslører detaljene fra helgens internkamp på Old Trafford

Kontrastfylte karrierer

Det ble én sesong til, og én Champions League-finale til for United, Hargreaves og Ronaldo. Til det oppgjøret var engelskmannen skadet.

Kampen viste seg å bli Ronaldos siste for United, der sir Alex Fergusons menn tapte 0-2 for Lionel Messi, Pep Guardiola og Barcelona, som startet sitt hegemoni i europeisk fotball.

Kort tid etter finaletapet i 2009 ble Ronaldo solgt til Real Madrid, og var det på det tidspunktet verdens dyreste fotballspiller.

MESTER: Cristiano Ronaldo vant én Champions League-tittel med United, men fem totalt. Foto: Sergey Ponomarev (AP)

I den spanske hovedstaden skulle han bli tidenes toppscorer i Real Madrids historie, samt lede klubben til fire Champions League-titler mellom 2009 og 2018.

I dag er han, som kjent, i italienske Juventus, der han ble den første spillere i fotballens historie til å vinne Premier League, LaLiga og Serie A.

Owen Hargreaves, på sin side, hadde en frustrerende karriere etter oppholdet i United. Veldig mye av hans tid på Old Trafford ble preget av skader, og han forlot klubben i 2011.

Deretter fulgte et kortvarig opphold i byrival Manchester City, som også ble preget av skadeproblemer. Siden ebbet karrieren ut, og han ble omsider ekspert på engelsk TV.

Han fikk til sammen 42 kamper for det engelske landslaget, og representerte nasjonen i både EM og VM.