Forent koreansk lag vant bronse i dragebåt

Et lag med roere fra både Nord- og Sør-Korea vant bronse i dragebåt under Asialekene lørdag. Det var den første medaljen for et felles koreansk lag.

Korea stiller felles lag i flere øvelser under lekene i Indonesia, etter at forholdet mellom Nord- og Sør-Korea er bedret den siste tiden. Under åpningsseremonien forrige helg marsjerte utøverne fra de to landene sammen inn på stadion i full forbrødring.

Det var felles innmarsj også i Pyeongchang-OL i februar, der Korea stilte felles lag i ishockey for kvinner. Det hadde stor symbolsk verdi, men sportslig suksess manglet.

Dragebåtroerne rettet på det lørdag, da de ble slått bare av Kina og Indonesia.

Det felles laget i basketball for kvinner har også gjort det bra så langt og er på 2.-plass i sin gruppe etter tre seirer på fire kamper så langt.

