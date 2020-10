Foreslår over 100 millioner mer i momskompensasjon for idrettsanlegg

I forslaget til nytt statsbudsjett blir det satt av 299 millioner kroner til momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg.

Det er en økning på 104,5 millioner kroner.

I tillegg blir det foreslått å trappe opp støtten til ordningen for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Neste år er det ønsket at den skal ligge på 1,8 milliarder kroner, som er en økning på 118,9 millioner.

Med det innfrir regjeringen sitt eget mål i frivillighetsmeldingen, går det fram av forslaget til statsbudsjett.

