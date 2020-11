Forfang droppet til Wisla-premieren – tenåring får sjansen på hopplandslaget

Johann André Forfang er ikke med den norske troppen til helgens verdenscuppremiere i hopp. 19 år gamle Sander Vossan Eriksen kommer inn som debutant.

Det ble klart da landslagstrener Alexander Stöckl presenterte uttaket digitalt fra et hotellrom i polske Wisla torsdag ettermiddag.

Laget var nesten som forventet, men fraværet til rutinerte Forfang var en overraskelse.

– Dessverre var han ikke 100 prosent i form da vi hadde siste treningssamling i Midstuen. Derfor valgte vi å gi ham en uke til med forberedelser. Han er med i laget fra neste uke, så vurderer vi denne helgen hvem vi sender hjem, sa Stöckl.

Jobbet lenge og hardt

Sander Vossan Eriksen har lagt bak seg en fin oppkjøring til sesongstarten. Det er første gang at Bækkelaget-hopperen er blant Stöckls utvalgte i verdenscupen.

– Det er veldig gøy endelig å få muligheten på øverste nivå. Dette er noe jeg har jobbet lenge og hardt for, så det er deilig at jeg endelig får sjansen. Det blir spennende å se hvordan det blir. Jeg håper jeg får vist meg fram med mitt beste nivå og god hopping, sier 19-åringen i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Dette er uttaket for helgens renn i Polen: Sander Vossan Eriksen (Bækkelaget), Halvor Egner Granerud (Asker), Anders Håre (Vikersund), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Robin Pedersen (Stålkameratene) og Daniel-André Tande (Kongsberg).

Spent

Stöckl ser fram til å komme skikkelig i gang med vintersesongen. Han er spent på hvordan det norske laget måler seg med konkurrentene etter en sommer med få renn.

– Vi har hatt en samling i Midtstuen inn mot verdenscupåpningen. Vi har sett en del hopping på høyt nivå, og jeg mener vi er godt forberedt. Vi stiller med et sterkt lag og med noen utøvere som viser veldig høye prestasjoner under trening. Dette gjør meg trygg på at vi kan prege konkurransene, sier østerrikeren.

På rennprogrammet står lagkonkurranse lørdag og individuell konkurranse søndag. Det norske uttaket ble offentliggjort så sent som dagen før kvalifiseringen.

– Grunnen er at vi har hatt noen utfordringer. Koronaen er en ting, men vi har også måttet planlegge reiseruter og måter å komme oss videre fra Wisla på. Vi ville sikre at alt ble gjort riktig, forklarte Stöckl.

Etter åpningshelgen skal hopperne videre til finske Ruka. Første oppgave der blir kvalifiseringen fredag 27. november.

