Forferdelige scener i kampen mellom Everton og Tottenham: Spillere i tårer etter skrekkskade

Det ble poengdeling mellom Everton og Tottenham, men kampen vil bli husket for en grusom skade på Andre Gomes.

Artikkelen oppdateres!



EVERTON - TOTTENHAM 1-1:

Tottenham-stjerne Heung-min Son fikk direkte rødt kort etter å ha taklet Gomes.

Everton-spilleren så ut til å ha brukket foten etter duellen med Son og Tottenham-stjernen brast ut i gråt da han så skaden Gomes hadde pådratt seg.

- Dette er helt forferdelig. Spillerne ser sønderknust ut og det er ren forfjamselse her. Spillerne står med hendene i hodet. Son var tydelig lei seg da han ble ble utvist, og Aurier står og ber og klarer ikke se på. Det er så mye forfjamselse. Han blir sendt rett bort til ambulansen som skal ta ham til sykehuset, sier BBC-reporter og tidligere Everton-spiller Pat Nevin.

Hendelsen skjedde 79 minutter ut i kampen og portugiseren fikk behandling i flere minutter på gressmatten før han ble båret ut av stadion.

HER SKADER HAN SEG: Andre Gomes måtte ut på båre etter denne situasjonen. Foto: Andrew Yates (Reuters)

MARERITT: André Gomes led en grusom skade i kampen mot Tottenham. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Reagerer på utvisningen av Son



Taklingen i seg selv var ikke spesielt stygg, men Gomes var uheldig i måten han falt på. Dommer Martin Atkinson mente uansett at Spurs-spilleren fortjente direkte rødt kort etter først å ha tatt opp det gule kortet.

Det får TV 2s fotballekspert og tidligere Tottenham-spiller Erik Thorstvedt til å reagere.

- Dette røde kortet er totalt feil. Det går ikke an å gi rødt kort for dette. At VAR ikke griper inn her er ganske uforståelig, sier Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen.

Han får støtte av kollega Simen Stamsø Møller.

Tottenham ledet 1-0 da den aktuelle hendelsen oppstod, men Evertons Cenk Tosun utlignet syv minutter på overtid, og kampen endte til slutt 1-1.

Få sjanser før pause



Både Everton og Tottenham har slitt i Premier League denne høsten, og det kom til syne under de første 45 minuttene på Goodison Park.

Begge lag slet veldig med å få noe som helst flyt i spillet, og det ble knap produsert målsjanser i førsteomgangen.

Mye av spillet foregikk på midten, men Richarlison var farlig frempå da han kom til en avslutning foran mål etter en drøy halvtime, men skuddet gikk rett på Paulo Gazzaniga i Tottenham-målet.

Etter 45 minutter kunne lagene gå i garderoben på stillingen 0-0 foran et lite imponert publikum.

Dele Alli scoret



Kampen tok seg imidlertid opp etter hvilen.

Etter 51 minutter ropte gjestene på straffe da Son gikk i bakken etter en duell med Yerry Mina, men etter å ha tatt i bruk VAR konkluderte dommerteamet at det ikke var straffe.

Cirka ti minutter senere var Richarlison farlig frempå, men dessverre for Everton vartet Gazzaniga opp med en god redning og hindret scoring.

I stedet var det Tottenham som skulle ta ledelsen da Dele Alli kontret inn 1-0 etter 63 minutter.

SCORET: Dele Alli er fornøyd etter å ha sendt Tottenham opp i ledelsen mot Everton. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Cirka 15 minutter senere ble det igjen dramatisk da Gomes fikk den nevnte skaden etter duellen med Son. Sør-koreaneren ble også utvist for hendelsen.

Med ti mann på banen fikk Tottenham det tøft, og Everton utnyttet de 12 minuttene med overtid.

Syv minutter på overtid dukket nemlig innbytter Cenk Tosun opp og headet inn utligningen for Everton.

Kampen endte dermed 1-1.