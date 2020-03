Forholdet mellom Ferguson og Rooney surnet etter et spesielt TV-intervju i 2013: - Noe gikk i stykker den dagen

Wayne Rooney var Manchester Uniteds store «posterboy» og manager sir Alex Ferguson var lenge som en far for spissen, men til slutt fikk skotten nok.

Den 12. mai 2013 ledet sir Alex Ferguson sitt Manchester United for siste gang. Swansea sto på motsatt banehalvdel. United hadde allerede sikret ligatittelen.

Dette var Fergusons 13. ligatittel med Manchester-klubben. Hans siste.

Robin van Persie og Javier Hernandez startet på topp for United i denne kampen. En spiller som i stor gard hadde vært med å forme og definere Fergusons United i en årrekke, Wayne Rooney, var ikke en del av troppen til den siste kampen.

Ferguson sa følgende i TV-intervjuet etter kampen:

- Jeg tror ikke Wayne er klar til å spille, fordi han har bedt om en overgang.

Sendte sjokkbølger



Intervjuet sendte selvsagt sjokkbølger gjennom fotballverdenen. Ferguson, som alltid hadde vært opptatt av å holde konflikter internt og forsvare spillerne i samtale med media, gikk plutselig ut og ga klar beskjed om at Rooney var misfornøyd i klubben.

Ifølge The Athletic har Rooney i etterkant ment at uttalelsen fra Ferguson ikke helt stemte overens med det som var fakta. Spissen har innrømmet at han var misfornøyd med å ha mistet plassen i laget og at han hadde tatt en prat med manageren.

Rooney skal ha sagt at om United ikke lenger så på ham som et klart førstevalg, så måtte han vurdere andre alternativer. Ifølge 34-åringen selv så var ikke dette det samme som å be om en overgang, slik Ferguson hevdet i TV-intervjuet.

- Det var noe som gikk i stykker den dagen i forholdet mellom Ferguson og Rooney, skriver journalistene Oliver Kay, Daniel Taylor, Laurie Whitwell, Andy Mitten og Rob Tanner i en lengre artikkel for The Athletic om forholdet mellom de to.

De hevder at Ferguson på det tidspunktet hadde begynt å miste troen på Rooney.

- Jeg følte at han slet med å komme seg forbi motspillere og han hadde mistet mye av det trykket han hadde tidligere, skriver Ferguson om Rooney i sin biografi.

- Han var i stand til å komme med helt ekstraordinære bidrag på banen, men etter som tiden gikk følte jeg han slet mer og mer med å spille 90 minutter, skriver skotten.

Krangelen i 2010



Allerede i 2010 begynte forholdet mellom de to sterke personlighetene å surne. Rooney hadde våget å stille spørsmålstegn ved Uniteds ambisjoner under sir Alex Ferguson og han hadde til og med flørtet med rivalen Manchester City.

En overgang til byrivalen skal ha vært nær den gangen, skriver The Athletic.

Rooney skal ha vært misfornøyd med salget av Cristiano Ronaldo til Real Madrid, lite imponert over signeringen av Chris Smalling fra Fulham og sterk i troen på at Manchester City, da nylig kjøpt opp av eiere fra Abu Dhabi, var framtiden i engelsk fotball. Det endte likevel med at han måtte komme med en offentlig unnskyldning.

Ferguson håndterte saken på sin måte, og det hele roet seg ned etter en periode med heftige skriverier og spekulasjoner. Den 23. oktober 2010 tok sagaen en litt uventet vending da det ble kjent at Rooney hadde signert en ny femårskontrakt.

Bare 24 timer tidligere var det nærmest opplest og vedtatt at Rooney kom til å forlate Manchester United så fort overgangsvinduet åpnet opp i januar.

- Jeg var knust da Ronaldo dro. Jeg stormet inn på kontoret til Ferguson og spurte: «Hva skjer? Hva er det som foregår? Vi har solgt Tevez, vi har solgt Ronaldo. Hvem kommer inn?». Med all respekt, men vi hadde kjøpt Smalling, som vi ikke visste om var god nok. Skulle jeg signere ny kontrakt, så ønsket jeg ikke å vente på at Ferguson skulle bruke fem år på å bygge opp et nytt lag, har Rooney sagt til Sky Sports.

- Ferguson fikk siste ord



I tillegg skal Rooney ha spurt Ferguson om hvorfor United ikke ga Real Madrid mer kamp om signaturen til den tyske stjernen Mesüt Özil fra Werder Bremen.

SIGNERTE I 2004: Wayne Rooney er et av sir Alex Fergusons mest ikoniske signeringer under tiden som Manchester United-sjef. Foto: Stringer (AP / NTB scanpix)

Ferguson skal ha svart at det ikke var Rooneys jobb å blande seg inn i dette.

Ifølge The Athletic er det mange innad i United som mener det som så skjedde i 2013, i TV-intervjuet før Swansea-kampen, var Fergusons måte å minne alle på at han ikke hadde glemt det som skjedde i 2010, og at han sørget for å få siste ord i saken.

Wayne Rooney ble hentet til Manchester United i 2004 fra Everton. Over 13 sesonger for klubben ble Liverpool-gutten klubbens mestscorende spiller noensinne.

Han scoret 253 ganger på 559 opptredener for klubben - 183 ganger i ligaen.

Rooney var med å vinne Premier League fem ganger - alle med Ferguson som manager. Han var også med å vinne Champions League i 2008 og spilte finale mot Barcelona i den gjeveste europacupen både i 2009 og 2011.

Fergusons faderlige hånd



I sin artikkel skriver The Athletic om hvordan Ferguson under de tidlige Rooney-årene gikk til enorme lengder for å forsvare det unge vidunderbarnet.

På en pressekonferanse i desember 2004 skal flere journalister ha spurt om en hendelse mellom Rooney og Boltons Tal Ben Haim. United-spilleren dyttet til Bolton-spilleren i ansiktet. Ben Haim falt deretter teatralsk i bakken.

Spørsmålet fikk Ferguson til å fyre på alle plugger og journalistene fikk en utskjelling de sjeldent hadde opplevd. Dette viser på mange måter den faderlige hånden skotten hadde over Rooney de første årene hans i Manchester United.

Videre skriver nettstedet om hvordan de to - begge sterke personligheter - drev hverandre framover i mange år, og var en perfekt manager/spiller-kombinasjon.

Men et sted på veien ble altså denne flammen til is. Og forholdet mellom de to skal den dag i dag fortsatt være kjølig.

Nå er Rooney spiller i Derby County, etter noen år i amerikanske MLS. Torsdag møter han gamleklubben Manchester United i FA-cupen.