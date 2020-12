Forlik mellom USAs fotballforbund og fotballkvinnene

Det er inngått forlik i søksmålet USAs kvinnelige landslagsspillere i fotball har levert mot landets fotballforbund for kjønnsdiskriminering.

Spillerne saksøkte i mars 2019 USAs fotballforbund (USSF) med påstand om at de ikke fikk rettferdige lønnsbetingelser sammenlignet med landslaget for menn. Kvinnene er regjerende verdensmester, mens mennene ikke greide å kvalifisere seg til forrige VM.

Kvinnene krevde 66 millioner dollar (585 millioner kroner) i erstatning, men lønnskravet ble i mai avvist av en føderal dommer som pekte på at spillerne i forhandlinger hadde avslått et tilbud om samme lønnsstruktur som mennene. Dommeren konkluderte med at de ga avkall på prestasjonsbonuser til fordel for høyere grunnlønn, sosiale goder og garanti for flere kontraktfestede spillere.

Dommeren godtok samtidig at den delen av søksmålet som omfattet arbeidsbetingelser skulle opp til rettslig behandling. Det er denne delen av søksmålet der det nå er inngått forlik. Spillerne skal nå være lovet reise med charterfly, samt hoteller, fasiliteter og støtteapparat på linje med mennenes landslag.

KJemper videre

Samtidig er det en juridisk åpning for at lønnskravet nå kan gjenopptas.

– Vi er glade for at vi etter å ha kjempet for det omsider har oppnådd like arbeidsbetingelser. Nå akter vi å levere en anke i lønnsspørsmålet ettersom retten ikke tok hensyn til at kvinner har fått lavere godtgjørelse enn menn som utfører den samme jobben, sier spillernes talskvinne Molly Levinson.

– Vi er like bestemt som noen gang på å jobbe for å oppnå den likelønn vi fortjener og juridisk sett har krav på. Vi akter å etterlate denne sporten som et bedre sted for neste generasjon av kvinner som vil spille for dette laget og landet.

Vil snakke

USAs fotballpresident Carlos Cordeiro trakk seg tidligere i år fra vervet etter massiv kritikk da det kom fram at forbundet i rettsdokumenterer argumenterte for at kvinnene ikke hadde samme ferdigheter som mennene og derfor ikke hadde krav på samme lønn som dem.

Ny fotballpresident er Cindy Parlow Cone, som er tidligere spiller på USAs kvinnelandslag med både VM- og OL-gull på merittlista.

– Vi håper at dagens positive steg framover vil føre til at kvinnelandslaget godtar vårt stående tilbud om å diskutere alternativer for kontraktene, sier Cone i en uttalelse.

– Som tidligere spiller på kvinnelandslaget kan jeg forsikre om at jeg vil ha likestilling mellom landslagene for kvinner og menn.

