Formel 1-åpning i Østerrike i juli

Formel 1-sesongen kommer i gang med to VM-runder i østerrikske Spielberg første og andre helg i juli, opplyser landets helsedepartement.

2020-sesongens første VM-runde starter med trening og kvalifisering fra 3. juli, mens selve løpet går søndag 5. juli, skriver nyhetsbyrået AFP.

Spielberg-banen har angivelig også fått godkjenning til å arrangere ytterligere et VM-løp helgen etter.

– De to formel 1-løpene 5. og 12. juli på Spielberg skal holdes uten tilskuere, uttaler Østerrikes helseminister Rudolf Anschober.

Han legger til at de to løpene har fått grønt lys etter at formel 1-ledelsen har lagt fram en «komplett og profesjonell plan» for å håndtere utfordringene med koronapandemien.

Formel 1-sesongen skulle egentlig startet i mars, men ble som nesten all annen idrett satt på pause som følge av koronavirusutbruddet.

Nå ligger det an til at de to VM-rundene i Østerrike etterfølges av Ungarns Grand Prix i Mogyoród 19. juli. I starten av august blir det to strake løp på Silverstone-banen i Storbritannia.

I alt har formel 1 mål om å avvikle 18 VM-runder i 2020. Den siste skal etter planen går i Abu Dhabi i desember.

