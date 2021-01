Australias Grand Prix utsettes til november på grunn av koronasituasjonen, og dermed starter Formel 1-sesongen i Bahrain siste helgen i mars.

Det melder Formel 1 på sitt nettsted. Samtidig er det klart at Imola-banen i Italia er tilbake som arrangør og tar over for Kinas Grand Prix.

Formel 1-sesongen vil bestå av 23 VM-runder, og 22 av disse er spikret. En VM-runde første helgen i mai har foreløpig ikke fått noen arrangør.

Normalt starter sesongen i Melbourne, men strenge koronarestriksjoner i Australia gjør at det ikke går i år. VM-runden der er flyttet til 21. november.

