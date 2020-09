Formel 1-drama: Hamilton gikk mot ny seier - så ble alt snudd på hodet

Lewis Hamilton så lenge ut til å ta nok en seier i Formel 1-sirkuset, men en tidsstraff på verst mulig tidspunkt ødela og åpnet for Pierre Gasly i Italia.

I et at de mest innholdsrike Formel 1-løpene på lang tid, var det franske Pierre Gasly som til slutt stakk av med seieren.

– Det er utrolig. Det var et vilt løp. Jeg har vært gjennom mye de siste 18 månedene. Jeg tar min første seier på Monza, og jeg sliter med å forstå det, sa Gasly i et intervju vist på V sport etter løpet.

Seieren er franskmannens første i motorsportens ypperste klasse og Frankrikes første siden 1996.

– Det har vært så lenge siden, men jeg forventet ikke at det skulle skje vårt lag.

Carlos Sainz ble nummer to og Lance Stroll ble nummer tre på Monza-banen i Italia.

- Jævla tull



Etter å ha levert tidenes raskeste runde på en formel 1-bane i kvalifiseringen lørdag startet Hamilton i pole. Han ledet lenge med god margin og så ut til å cruise inn til nok en seier.

Med 23 runder igjen måtte Kevin Magnussen bryte løpet og ble nødt til å parkere like utenfor banen. Dermed kom sikkerhetsbilen ut på banen for å forhindre en krasj.

Vanligvis pleier førerne å benytte den anledningen til et pitstop, men da Lewis Hamilton kjørte inn til depotet, viste det seg at det var på rødt lys. Dermed fikk briten en straff på 10 sekunder, noe som snudde hele løpet på hodet.

Straffen tok Hamilton like etter at løpet hadde blitt stanset en periode etter at Ferraris Charles Leclerc kjørte i dekkveggen på 25. runde.

Dermed havnet Hamilton i sisteposisjon. Da han fikk beskjed om at han hadde 23 sekunder opp til resten, kunne man høre over lagradioen at briten var langt fra fornøyd med situasjonen.

- Det er noe jævla tull, utbrøt Hamilton.

Dramatisk runde



Kampen om seieren stod til slutt mellom Carlos Sainz og Pierre Gasly, der franskmannen tok det lengste strået

McLaren-fører Carlos Sainz truet Gaslys ledelse helt inn på siste runde, men AlphaTauri-føreren holdt unna.

– Jeg er delvis skuffet med andreplass. Jeg hadde ikke trodd jeg kunne kjempet om seier i dag, men jeg tror jeg normalt sett ville fått andreplass bak Hamilton, sa Sainz etter løpet.

Lewis Hamilton kjørte seg opp og endte opp som nummer sju. I sammenlaget leder han imidlertid overlegent, og det meste tyder på at briten tar nok et VM-gull.

Hamiltons drama var ikke det eneste denne runden. Begge Ferrari-førerne, Charles Leclerc og Sebastian Vettel, måtte bryte etter å ha vært involvert i spektakulære situasjoner.

Også stjernen Max Verstappen måte bryte løpet.

Neste søndag kjøres tidenes første Grand Prix-løp på Ferraris egen bane i Mugello.

