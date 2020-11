Formel 1 slår tilbake med omfattende terminliste

Formel 1 vil ikke la seg knekke av koronaviruskrisen som holdt på å tvinge motorsportserien i kne. Neste års terminliste er den mest omfattende noensinne.

For første gang inneholder Grand Prix-serien hele 23 løp, men det blir ingen Formel 1- debut for Vietnams Grand Prix neste år heller.

Sesongen skal starte med Australias GP i Melbourne 21. mars og avsluttes i Abu Dhabi 5. desember. For første gang skal det kjøres løp i Saudi-Arabia. Det skjer i en gatebane på kveldstid 28. november.

Det fjerde løpet neste sesong har ennå ikke fått vertsby.

Vietnams GP i Hanoi skulle vært på VM-kalenderen for første gang i april i år, men sammen med alle andre løp før juli ble det avlyst på grunn av viruspandemien. Det ble et tilbakeslag for arrangøren, og det blir ikke løp der i 2021 heller.

I år blir det arrangert 17 VM-runder, etter at flere baner avviklet to løp hver.

