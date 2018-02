Formel 1-testing utsatt igjen i snødekt Barcelona

Fortsatt trøbbel med vinteren i middelhavsbyen.

For andre dag på rad ble formel 1-lagenes omfattende testing på racerbanen i Barcelona amputert på grunn av vinterlige forhold.

Tirsdag var det minusgrader og is, mens onsdag hadde det også kommet snø, selv om temperaturene i luften og på banen ikke var under frysepunktet.

Onsdag var det planlagt å starte ved 09.00-tiden, men dette ble utsatt. Først nærmere klokka 14 meldte formel 1s offisielle twitterkonto at McLaren-fører Fernando Alonso kjørte ut som førstemann på banen.

I Lewis Hamiltons Mercedes-lag brukte man blant annet ventetida med å lage snømenn.

VINTERLIG: Testing av kjørebanen i Barcelona onsdag. Bare den såkalte sikkerhetsbilen prøvde seg i morgentimene av det som ble enda en avkortet testdag.

UVANLIG SYN: Tett snøvær i Barcelona er ikke dagligdags på denne tida av året.

Testingen til formel 1-lagene har vart siden mandag og avsluttes onsdag.

Etter det har Williams-laget leid banen for filming. Samtidig har racingbanen i Bahrain lagt ut at der er det flotte kjøreforhold.

At lagene velger å bruke Barcelona handler nok først og fremst om økonomi. Det kraftige høytrykket over Europa denne uken har medført at Sør-Europa har fått både snø og temperaturer langt under frysepunktet.

(©NTB)

Mest sett siste uken