Formel 1-trening stoppet av kraftig regnvær

Kraftige regnbyger satte en foreløpig stopper for treningen for formel 1-førerne på Spielbergbanen i Østerrike lørdag.

Treningen og senere kvalifisering er utsatt på ubestemt tid på grunn av de vanskelige værforholdene. Det hang tunge skyer over området og det var nesten ingen vind.

Det kom så mye regn at brannmannskapene måtte fjerne vann på et av depottakene for å hindre at det skulle falle sammen.

Man håper at forholdene skal bedre seg utover ettermiddagen slik at man kan få gjennomført kvalifiseringen som etter planen skulle vært kjørt ved 15-tiden. Hvis ikke må man bruke søndag formiddag, like før selve løpet, for å få gjennomført kvalifiseringen.

Hvis ikke det lar seg gjøre vil man måtte starte i rekkefølge førerne plasserte seg under fredagens åpne trening. Der var nederlandske Max Verstappen raskest, med VM-leder, finske Valtteri Bottas nærmest.

Steiermarks Grand Prix blir den andre VM-runden som kjøres denne sesongen. Ingen tilskuere får følge løpet.

(©NTB)