Formlaget Tromsø hardt ned på jorda – ble ydmyket av Lillestrøm

Tromsø imponerte da de slo Rosenborg på Alfheim sist søndag. En uke senere fikk de en fotballeksjon da de tapte 0-4 for Lillestrøm på Åråsen.

Først headet Tobias Salquist inn 1-0 for hjemmelaget Lillestrøm etter 15 minutter. Så satte Aleksander Melgalvis inn 2-0 via en Tromsø-spiller og i mål ni minutter senere.

Daniel Gustavsson klinket inn 3-0 til de gulkledde etter 65 minutter, mens Kristoffer Ødemarksbakken toppet det hele med en kremscoring i krysset etter 77 minutter.

Opptur

4-0 søndag smakte godt for LSK, som siden 3-0-seieren borte mot erkerival Vålerenga har gått på to strake tap mot Viking og Brann. I tillegg har de røket ut av NM.

– Dette er en enorm «boost». Det har vært noen tøffe uker for oss etter seieren mot Vålerenga. Vi viser at vi har et høyt toppnivå, men vi vet også at vi må forbedre bunnivået, sier Smarason til Eurosport etter kampen.

Tromsø hadde før stortapet søndag imponert stort i ligaen den siste tiden med tre strake seirer i Eliteserien.

De kom mot Molde hjemme, Stabæk borte og Rosenborg hjemme. Laget virket svært tamme søndag på en solfylt Åråsen.

Kritisk kaptein

– Vi evner ikke å stille opp til kamp i dag. Det er for dårlig over hele linja, både kvalitet og innsats, sier kaptein Simen Wangberg til Eurosport.

Mushaga Bakenga fikk av gårde et skudd etter drøye 20 minutter som ble reddet av Marko Maric, mens Mikael Norø Ingebrigtsen ikke fikk straffe da han gikk ned i duell med Gustafsson. Ellers skapte Simo Valakaris menn svært lite.

LSK-spiller Daniel Pedersen fikk også en scoring annullert etter drøye timen. Lillestrøm var nærmere flere mål enn det Tromsø var en redusering, og det var fortjent at Lillestrøm vant sin første seier i Eliteserien siden 3-0 over Vålerenga i slutten av mai.

(©NTB)