Formsterkt Arsenal rundspilte West Brom i snøværet

Arsenal lot seg ikke affisere av et realt vintervær og holdt lekestue med West Bromwich i Premier League lørdag. Kampen endte med 4-0-seier.

London-klubben har slitt blytungt denne sesongen, men nå peker pilene rett for alvor rett vei for mannskapet til Mikel Arteta. Tre strake seirer er fasiten.

– Vi har ønsket oss poeng og å klatre oppover på tabellen. De siste kampene har vi klart det, sa målscorer Kieran Tierney etter kampen.

Lørdag var det aldri tvil om hvor poengene skulle havne. Arsenal startet forrykende i snøværet og satte trykk på West Bromwich allerede fra første spark på ballen. Det betalte seg raskt.

Halve første omgang var spilt da venstreback Kieran Tierney skar inn i feltet og svingte ballen vakkert opp i lengste hjørne med sin høyrefot. Avslutningen var det høy klasse over.

Fem minutter deretter kombinerte Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe og Bukayo Saka strålende, før sistnevnte satte ballen i tomt mål bak et utspilt West Brom-forsvar.

Etter pause overtok Lacazette hovedrollen. Først satte franskmannen inn 3-0-målet etter en liten kanonade mot West Bromwich-målet. Da var kampen punktert. Deretter økte samme mann til 4–0 etter en strålende kontring av bortelaget.

Seieren løftet Arsenal til 11.-plass på tabellen. Opp til ligaleder Liverpool skiller det elleve poeng.

Langt verre ser det ut for West Bromwich, som kun har Sheffield United bak seg på tabellen. Ansettelsen av Sam Allardyce har så langt ikke gitt noe resultatmessig oppsving.

I forrige serierunde ble det 0-5-tap for Leeds. Dermed har det blitt ni baklengs på to kamper. Det lover ikke godt for fortsettelsen.

(©NTB)

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars