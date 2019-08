Formtoppet Søderlund med nytt mål, fotballfest utover høsten etter 3-1 over Maribor

Alexander Søderlund og Rosenborg snudde 0-1 til 3-1-seier mot Maribor i mesterligakvalifiseringen. Jakten på plass i fotballens beste selskap fortsetter.

Dobbeltkampen endte 6-2 sammenlagt. RBK er allerede sikret minst plass i europaligaen, men det kan også bli Champions League for første gang på over ti år. For at det skal bli virkelighet, må Rosenborg over et hinder til.

Ikke siden høsten 2008 har trønderne vært med og lekt med fotballkremen. En plass i mesterligaens gruppespill vil også gjøre at klubben kan regne med inntekter på minimum 220 millioner kroner.

Allerede nå er RBK garantert snaut 90 millioner UEFA-kroner etter kampene i sommer.

Kontroll

RBK-trener Eirik Horneland gjorde sju endringer på laget som spilte eliteseriekamp sist helg. Inn kom blant andre Tore Reginiussen.

RBK hadde 3-1 å gå på fra bortekampen i Slovenia. Det betydde at bare en total kollaps kunne ødelegge kvelden. Lerkendal stadion var nær utsolgt. Steffen Iversen mente det «nesten var stemning som i gamle dager».

Maribor gjorde kampen til en jevn affære, men RBK var ikke under særlig markant press. Rosenborg gikk ikke inn med alt og var forsiktig med å blottlegge rom bakover på banen.

Likevel tok Maribor ledelsen på overtid i 1.-omgangen. Skuddet til Rudi Pozeg var strålende, hardt og utakbart for keeper André Hansen, men RBK burde ha håndtert situasjonen i forkant langt bedre.

Vendte

Ti minutter inn i andre omgang var det Søderlund som utlignet til 1-1. Samme mann scoret to ganger i den første kampen i Slovenia.

Ikke lenge etter scoret Anders Konradsen 2-1 på en heading etter corner. Han ordnet også 3-1 med et velplassert skudd.

RBK presenterte Edvard Sandvik Tagseth (18) i pausen tirsdag. Han har underskrevet en 4-årskontrakt etter flere år i Liverpools ungdomsavdeling.

Lørdag spiller Rosenborg borte mot Odd i Eliteserien.

