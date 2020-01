Fornyet tillit for Tønnesen

Håndballprofilen Kent Robin Tønnesen har forlenget sin kontrakt med den ungarske klubben Veszprém.

Den opprinnelige avtalen hans løp ut til sommeren. Nå er den forlenget til 2021 med opsjon til å forlenge med ytterligere et år.

Tønnesen spilte ikke i EM på grunn av skade (akilles), men har ikke gitt opp å spille en eventuell OL-turnering for Norge.

– Det er veldig deilig å få det i boks. Det er deilig å få bekreftet at klubben er fornøyd med det jeg har gjort, sier bakspilleren til Nettavisen.

– Jeg ser selvfølgelig fram mot å komme tilbake og spille igjen. Dette gjør at man blir veldig motivert for å trene hardt for å komme tilbake.

