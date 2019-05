Forren får gjennomgå etter Molde-tap i Tromsø

Serielederen gikk på smell på Alfheim.

TROMSØ - MOLDE 2-1:

Molde gikk på sesongens tredje tap da de røk 2-1 mot Tromsø på Alfheim

Etter kampen må Vegard Forren tåle sterk kritikk. Det er særlig i forbindelse med Tromsøs andre mål at reaksjonene har vært sterke. Robert Taylor ble spilt gjennom i løpsduell mot Martin Bjørnbak. I den forbindelse valgte Forren å stoppe opp og prøve å sette Taylor offside.

Fotballekspert Jesper Mathisen er ikke nådig mot Forrens noe merkelige taktiske vurdering.

- Hva i all verden er det Vegard Forren holder på med? Han skal liksom sette Taylor i offside, men Martin Bjørnbak ligger jo ti meter lenger bak. Det er jo Bjørnbak som i den situasjonen skal sette linja, for han er nærmeste stopper, kommenterte den tidligere midtstopperen under TV 2s FotballXtra-sending.

Mathisen var klokkeklar på at man må kunne forvente mye mer av en spiller i Eliteserien.

- Jeg fatter ikke hva Forren holder på med. Han setter riktignok Taylor bak seg, men det hjelper ikke når han har en lagkompis som ligger en kilometer lenger bak i banen. Det er horribelt stopperspill, mente Mathisen.

FOTBALLEKSPERT: Jesper Mathisen i TV 2. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

Drømmestart

Tromsø fikk en drømmeåpning på kampen da Lasse Nilsen fant Magnus Andersen foran mål. Andersen hamret til og sendte vertene i føringen før minuttet var spilt. Hjemmelaget var også det beste laget fra start på Alfheim, men slet med å komme seg til sjanser.

Utover i førsteomgangen tok Molde over banespillet, men også gjestene virket tunge. Eirik Hestad og Erling Knudtzon hadde hver sin sjanse til å utligne, men ingen av avslutningene endte i mål. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Også den andre omgangen startet på strålende vis for de hvite og røde hjemmespillerne i Tromsø. Taylor ble spilt gjennom, og fra skrått hold skjøt han ballen mellom beina på Alex Craninx i Molde-buret til 2-0.

JUBEL: Tromsø sjokkerte Molde på Alfheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

Straffebom

Tre minutter senere var det duket for mer dramatikk. Mikael Norø Ingebrigtsen blokkerte et skudd med hånda, og fikk dermed sitt andre gule kort i kampen. Forseelsen skjedde innenfor egen 16-meter, og Ohi Omoijuanfo gikk fram for å ta straffesparket Molde ble tildelt.

Straffen var dog ikke god nok. Gudmund Kongshavn gikk riktig vei, og reddet Molde-spissens forsøk. Også på returen var målvakten med på notene, og stillingen forble 2-0.

Mot hjemmelagets ti mann, presset Molde på for å snu kampen gjennom andre omgang. Fire minutter på overtid headet Ruben Gabrielsen inn reduseringen, men det var for seint for gjestene. Kampen endte 2-1 til Tromsø.