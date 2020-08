Brann-spilleren er ikke fornøyd med Molde-exiten.

I et ferskt intervju med TV 2 i forkant av kampen mellom Molde og Brann mandag, fyrer Vegard Forren regelrett løs mot gamleklubben.

Forren forlot klubben etter at han hadde tatt penger fra spillernes egen botkasse. Saken skapte voldsomt engasjement og endte med at Forren terminerte kontrakten med Molde og senere signerte for Brann.

I forkant av returen til Molde kommer Forren nå med hardt skyts mot gamle lagkamerater.

– Det er klart. Jeg gleder meg til å spille mot gamle kompiser, men det er ikke bare kompiser der lenger, så vi får se, sier han til TV 2.

32-åringen fortsetter å melde at «det kan smelle og at det er et par mann som må passe seg».

Ifølge kanalen skal Forren ha følt at enkelte Molde-spillere sviktet han da han følte at han trengte støtte.

Forren ønsker ikke å uttale seg konkret om hvilke spillere han sikter til, men kommer allikevel med et stikk til gamle kompiser.

- Det ser du nok i løpet av 90 minutter mandag, svarer Forren.

Fredrik Aursnes, Erik Hestad og Ohi Omoijuanfo uttaler seg også før det første gjensynet med Forren.

- Uansett hva som kommer ut av kjeften på Vegard Forren, så må vi bare dra på smilebåndet. Det er ikke akkurat «shots fired» fra han. Han er en fin type som jeg er glad i uansett hva han finner på å si, sier Eirik Hestad.

Det var i slutten av mai at Forren og Molde kom til enighet om å terminere etter at 32-åringen hadde stjålet penger.

Senere stod han frem om spilleproblemene sine.

- Jeg har alltid hatt noen problemer. Jeg har på en måte aldri vært i et uføre, men tjent gode penger. Det har liksom alltid ordnet seg. Det har vært en utfordring fra jeg begynte å tjene penger. Det har vært en sykdom, som har vært vanskelig å innrømme for seg selv, uttalte Forren.

Forrens nye arbeidsgiver kvittet seg med trener Lars Arne Nilsen etter lørdagens tap mot Vålerenga. Bergens-klubben er på jakt etter ny trener, men har foreløpig ikke funnet en permanent løsning på trenerspørsmålet.

Molde tar i mot Brann til kamp i Eliteserien mandag klokken 20.30.